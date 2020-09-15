ТАСС: на футболиста Романа Широкова завели уголовное дело после избиения судьи

Московская полиция возбудила уголовное дело в отношении бывшего футболиста сборной России Романа Широкова, избившего судью во время матча любительских команд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По информации ТАСС, дело возбуждено по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). Она предусматривает штраф до 40 тысяч рублей либо 480 часов обязательных работ, либо год исправительных работ, либо четыре месяца ареста.

Инцидент произошел 10 августа на стадионе академии «Спартака» во время матча Кубка Селебрити между командами телеканала «Матч ТВ» и творческого объединения «Ничего необычного». Широков избил арбитра Никиту Данченкова после того, как тот удалил его с поля.

11 августа Широков принес судье извинения. «Я прекрасно осознаю, что неназначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками, надеюсь, Никита как можно скорее вернется в строй», — написал футболист.

Роман Широков завершил карьеру футболиста в 2016 году. Он выступал за «Сатурн», «Рубин», «Химки», «Зенит», «Краснодар», «Спартак» и ЦСКА, а также стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России.

После завершения карьеры он работал экспертом на «Матч ТВ». После избиения судьи его отстранили от эфиров.