ТАСС: комиссия признала нарушение этики адвокатом Пашаевым

Квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии признала, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в адвокатских кругах.

Фото: Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

По словам источника, нарушения связаны с публичной активностью Пашаева.

В середине июля президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко возбудил дисциплинарные дела на Пашаева и адвоката потерпевших по делу Ефремова Александра Добровинского. Теперь квалификационная комиссия должна решить, выносить ли адвокатам дисциплинарное взыскание: замечание, предупреждение и прекращение статуса адвоката.

В разговоре с «Эхо Москвы» Пилипенко уточнил, что дисциплинарное производство не связано с линией защиты Пашаева, так как это Ефремов принял предложенную адвокатом тактику и сам «усугублял свое положение неуместными репликами в суде, которые явно были его авторским экспромтом».

Михаила Ефремова осудили на восемь лет колонии за ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб человек. Во время процесса защитник актера Пашаев предполагал, что Ефремов сидел на пассажирском сидении, а также пригласил в суд автоэксперта, который связал аварию с атакой хакеров и «энергетическими аномалиями».

В середине августа Ефремов на суде отказался от адвокатов, а через три дня снова заключил соглашение с Пашаевым. После приговора в СИЗО Ефремов рассказал, что остался недоволен адвокатом: «Адвокат меня „подставил“ на эти 8 лет. Он обещал одно, а получилось другое». По словам актера, он снова отказался от защитника и надеялся, что к нему в изолятор придет кто-то другой.