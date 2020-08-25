ТАСС: Ивана Сафронова направят на психиатрическую экспертизу

ФСБ назначила бывшему журналисту «Коммерсанта» Ивану Сафронову психолого-психиатрическую экспертизу в институте имени В. П. Сербского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.

По его данным, о проведении экспертизы 25 августа уведомили защиту Сафронову.

Сафронова задержали в июле по подозрению в государственной измене. ФСБ считает, что в 2017 году он, будучи журналистом «Коммерсанта», передал секретные данные спецслужбам Чехии, работавшим под руководством США. С 7 июля Сафронов находится в СИЗО. Он отрицает вину и связывает уголовное преследование со своей журналисткой деятельностью.

ФСБ отказалась раскрывать суть обвинений до окончания предварительного следствия. По словам адвоката журналиста Ивана Павлова, за Сафроновым следили с осени 2019 года.

Иван Сафронов — бывший журналист «Коммерсанта» и «Ведомостей», перед задержанием он в течение двух месяцев работал советником главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Фото на превью: ТАСС