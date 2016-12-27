ТАСС сообщил о попытке пилота Ту-154 посадить самолет на воду

Разрушения хвостовой части потерпевшего крушение самолета Ту-154 предварительно свидетельствуют о том, что командир борта хотел посадить самолет на воду, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Водолазы обнаружили фрагменты самолета от крыльев до хвостовой части. По предварительным данным, повреждения свидетельствуют о том, что командир хотел посадить самолет на воду», — сказал источник.

Хвостовая часть упавшего в море самолета была обнаружена поисковой группой, но еще не была поднята. На хвостовой части видны обломки двигателей.

Самолет Ту-154 Минобороны, летевший в сирийскую Латакию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. На борту самолета находились 92 человека.

ФСБ называет четыре основные версии причины авиакатастрофы, среди которых ошибка пилота, техническая неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов и некачественное топливо. Источник «Интерфакса», знакомый с ситуацией, назвал еще одной версией перегруз самолета.