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Главным редактором Wonderzine станет Юлия Таратута

Новости
11:31, 28 декабря
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Новым главным редактором издания Wonderzine станет Юлия Таратута. Об этом она рассказала Дождю.

 

Фото: личная страница Facebook

Таратута назвала Wonderzine «очень симпатичным и бодрым проектом, с отличной командой и дружеской аудиторией».

«Рада к нему присоединиться», — сказала она.

Ольга Страховская работала в холдинге Look At Media семь лет, с 2013 года была редактором Wonderzine. В разговоре с The Village она назвала непростым решение покинуть издание.

«Издание остается в отличных руках, и, надеюсь, команде удастся развить его, сохранив ДНК Wonderzine — искренность, здравомыслие, уважение права на выбор и умение говорить на любые темы без ложных иерархий и предубеждений», — сказала она.

Вместе со Страховской издание покинет заместитель главного редактора Екатерина Биргер.

Юлия Таратута руководила изданиями Forbes Life и Forbes Woman, работала в проекте Сноб, сейчас также занимает должность шеф-редактора издания Republic. Она продолжит вести на Дожде программу «Говорите».

«Говорите» с Юлией Таратутой. Алексей Навальный: «Путин боится не оппозиционеров, а своего окружения»

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