В Таиланде разбился истребитель во время авиашоу для детей

Истребитель «Грипен» потерпел крушение во время авиашоу в Таиланде, на котором были несколько сотен зрителей, включая детей, сообщает Thai PBS.

Авиашоу проходило на военном аэропорту в городе Хатъяй. Оно было организовано в рамках празднования Дня детей.

Пилот самолета, военнослужащий Таиланда, погиб, так как не смог вовремя катапультироваться.

Вооруженные силы Таиланда сообщили, что проведут расследование этого происшествия.