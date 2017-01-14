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В Таиланде разбился истребитель во время авиашоу для детей

Новости
11:03, 14 января
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Истребитель «Грипен» потерпел крушение во время авиашоу в Таиланде, на котором были несколько сотен зрителей, включая детей, сообщает Thai PBS.

Авиашоу проходило на военном аэропорту в городе Хатъяй. Оно было организовано в рамках празднования Дня детей.

Пилот самолета, военнослужащий Таиланда, погиб, так как не смог вовремя катапультироваться.

Вооруженные силы Таиланда сообщили, что проведут расследование этого происшествия. 

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