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Россияне назвали главные табу для обсуждения в семье

Новости
09:40, 10 января
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Главными табу для обсуждения в российских семьях стали сексуальные проблемы и тема самоубийства. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-Центра», попавшие в распоряжение «Интерфакса».

Сексуальные проблемы назвали запретными для обсуждения 33% опрошенных, самоубийство — 15% респондентов. Еще одним табу для обсуждения в кругу семьи стала смерть или тяжелая болезнь близких (7% опрошенных). Столько же респондентов отметили, что в их семьях не принято обсуждать события, которые нельзя изменить или исправить.

Еще 4% опрошенных сообщили, что в их семьях не принято считать деньги в чужих карманах, столько же отметили, что стараются не обсуждать характеры близких людей и их отношения с другими.

Другими запретными темами для обсуждения в семье для россиян стали политика (3% опрошенных), отношение к руководству страны (2% респондентов), а также внешнюю политику и действия России в других странах (2% опрошенных). Для 5% респондентов табу для обсуждения в семье считается тема религии и веры в бога.

При этом почти половина респондентов «Левада-центра» (47%) не смогли назвать ни одной темы, которую в их семьях обсуждать не принято. С ответом на этот вопрос затруднились 8% опрошенных.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек. Он проводился в 137 населенных пунктах 48 регионов России.

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