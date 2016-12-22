ФСБ сообщила о задержании членов религиозной ячейки «Таблиги джамаат»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ), полиции и Росгвардии задержали участников ячейки запрещенного в России религиозного объединения «Таблиги джамаат», сообщили « Интерфаксу » в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Московской области.

«В результате проведенных 22 декабря мероприятий на территории московского региона пресечена противоправная деятельность организованной глубоко законспирированной структуры международного религиозного объединения „Таблиги Джамаат“», — рассказали в пресс-службе.

В рамках уголовного дела следственные подразделения ФСБ задержали семерых участников объединения, среди которых были и его руководители. В ходе обысков была изъята экстремистская литература средства связи и электронные носители с отчетами о работе.

В октябре члены этой экстремисткой организации были задержаны в Татарстане. Сотруднкии полиции провели обыски по 39 адресам пребывания 34 лидеров и членов группы в Казани, Набережных челнах, Альметьевске, Азнакаево, а также в Рыбно-Слободском, Кукморском и Сабинском районах Татарстана.

Объединение «Таблиги джамаат» стремится к оживлению религии среди народов, традиционно исповедующих ислам. В 2009 году Верховный суд России запретил его деятельность, так как она «угрожает межнациональной и межконфессиональной стабильности в российском обществе, территориальной целостности РФ».