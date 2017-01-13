Прямой эфир
59,68
63,51
55,60
Подписаться
Новости
Программы
Лица
Магазин Архив
TED Страна Дождя Расписание Как подключиться Центр поддержки Тесты Блоги Заметки
Еще
Войти
Главное
Кремль прокомментировал фотографию Путина с руководством «ЧВК Вагнера»
Вдова погибшего в катастрофе Ту-154 опровергла конфликт с Минобороны
Кремль назвал Медведева инициатором увольнения Улюкаева
Паблик МДК заподозрили в «пропаганде неприязни» к православным

Reuters рассказало о связи Асада с использованием химического оружия в Сирии

Новости
23:42, 13 января
0
0
Поделиться

Сирийские правительственные войска подозревают в использовании химического оружия. К такому заключению пришли международные эксперты, документ с их выводами попал в распоряжение Reuters.

Как утверждает агентство, согласно документу, за использование химического оружие правительственными войсками ответственны президент Сирии Башар Асад и его брат Махер. Из документа следует, что они и другие высокопоставленные лица Сирии могут быть причастны к серии атак с использованием бомб, содержащих хлорин. Решение использовать в гражданской войне химическое оружие, как утверждает Reuters со ссылкой на неназванный источник, ознакомившийся с расследованием, было принято «сверху».

Представитель сирийского правительства в комментарии Reuters отверг эти обвинения, подчеркнув, что для них нет никаких оснований. Ранее правительство Сирии неоднократно заявляло о том, что его войска не используют  химическое оружие, а все случаи его использования — дело рук оппозиционных группировок и террористической организации «Исламское государство».

Документ со списком имен тех, кто причастен к химическим атакам, был составлен на основании сведений, собранных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), работающей под эгидой ООН, и информации, предоставленной западными и местными службами разведки.

В середине декабря сирийское правительство передало ОЗХО данные об использовании боевиками химического оружия, в составе которого находился иприт. В ноябре Минобороны России заявило  о доказательствах применения химоружия в Сирии. Как сообщили в ведомстве, боевики могли использовать его против мирных жителей Сирии.

Оформить подписку
Уже подписчик?
Войти
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Дождь в вашей почте
Нажав кнопку подписаться, я соглашаюсь получать электронные письма от телеканала Дождь и соглашаюсь с тем, что письма могут содержать информацию рекламного характера.
Самое интересное
Золото Улюкаева, крепкий Орешкин и трусы против Wi-Fi
Виктор Ерофеев: «Вы не справитесь с народом, пока не найдете нового Петра Первого»
Что будет, когда опустеет резервный фонд, стоит ли брать ипотеку и как психология россиян мешает экономике
Виктор Шендерович: «Это наша проблема: чтобы помогать людям, нужно дружить с Путиным»
Смотрите
Программы Расписание Эфир Архив Подписка RSS
Соцсети
Facebook VKontakte Twitter Instagram Periscope Telegram Viber YouTube Одноклассники
О нас
Вакансии Реклама Контакты Интернет-магазин
Пользователям
Соглашение Общение на сайте Центр поддержки Как подключиться Подписаться на рассылку
Смартфоны
iOS Android Windows Phone
Smart TV
Samsung LG Philips Panasonic Sharp
Медиаплееры
Apple TV KartinaTV Iconbit Dune Android TV
Мы проверяем информацию в базе Спарк
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

© Все права защищены. Любое использование материалов допускается только с согласия редакции.
Tvrain.ru: cвидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 67847 выдано Роскомнадзором 17 ноября 2016 года. 16+
Главный редактор: В.В. Моторин
Учредитель ООО Телеканал Дождь
Адрес редакции и учредителя: 127015, г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 36, стр. 2