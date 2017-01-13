Reuters рассказало о связи Асада с использованием химического оружия в Сирии

Сирийские правительственные войска подозревают в использовании химического оружия. К такому заключению пришли международные эксперты, документ с их выводами попал в распоряжение Reuters.

Как утверждает агентство, согласно документу, за использование химического оружие правительственными войсками ответственны президент Сирии Башар Асад и его брат Махер. Из документа следует, что они и другие высокопоставленные лица Сирии могут быть причастны к серии атак с использованием бомб, содержащих хлорин. Решение использовать в гражданской войне химическое оружие, как утверждает Reuters со ссылкой на неназванный источник, ознакомившийся с расследованием, было принято «сверху».

Представитель сирийского правительства в комментарии Reuters отверг эти обвинения, подчеркнув, что для них нет никаких оснований. Ранее правительство Сирии неоднократно заявляло о том, что его войска не используют химическое оружие, а все случаи его использования — дело рук оппозиционных группировок и террористической организации «Исламское государство».

Документ со списком имен тех, кто причастен к химическим атакам, был составлен на основании сведений, собранных Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), работающей под эгидой ООН, и информации, предоставленной западными и местными службами разведки.

В середине декабря сирийское правительство передало ОЗХО данные об использовании боевиками химического оружия, в составе которого находился иприт. В ноябре Минобороны России заявило о доказательствах применения химоружия в Сирии. Как сообщили в ведомстве, боевики могли использовать его против мирных жителей Сирии.