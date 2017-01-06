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Минобороны объявило о начале сокращения группировки в Сирии

Новости
12:04, 6 января
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Минобороны России приступило к сокращению группировки в Сирии по поручению президента России Владимира Путина. Об этом объявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает «Интерфакс». В ближайшее время зону конфликта покинет авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

РИА Новости

 

«Адмирал Кузнецов», а также тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и другие сопровождающие их корабли в ближайшее время покинут территорию у побережья Сирии. «Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены», — заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

3 января о том, что «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» могут вскоре вернуться на базу в Североморск, писал «Интерфакс». «Ожидается, в январе «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — говорил собеседник агентства. 

Возвращение «Адмирала Кузнецова»: итоги путешествия единственного авианосца России. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр объясняет, почему крейсер постигло столько неудач

29 декабря президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Существующие договоренности глава государства охарактеризовал как «хрупкие». Путин также поддержал сокращение российской группировки в Сирии по предложению Минобороны.

 

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