Минобороны объявило о начале сокращения группировки в Сирии

Минобороны России приступило к сокращению группировки в Сирии по поручению президента России Владимира Путина. Об этом объявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, передает «Интерфакс». В ближайшее время зону конфликта покинет авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов».

«Адмирал Кузнецов», а также тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» и другие сопровождающие их корабли в ближайшее время покинут территорию у побережья Сирии. «Задачи, поставленные корабельной авианесущей группе на боевую службу, выполнены», — заявил командующий российской группировкой войск в Сирии генерал-полковник Андрей Картаполов.

3 января о том, что «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» могут вскоре вернуться на базу в Североморск, писал «Интерфакс». «Ожидается, в январе «Адмирал Кузнецов» и «Петр Великий» завершат дальний поход и пойдут к родным берегам», — говорил собеседник агентства.

29 декабря президент России Владимир Путин объявил о прекращении огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Существующие договоренности глава государства охарактеризовал как «хрупкие». Путин также поддержал сокращение российской группировки в Сирии по предложению Минобороны.