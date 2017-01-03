Часть оппозиции в Сирии прекратила подготовку к мирным переговорам

Некоторые из оппозиционных группировок в Сирии прекратили подготовку к мирным переговорам, которые должны пройти в ближайшее время в Астане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей группировок, объединненных в так называемую Свободную сирийскую армию.

Решение прекратить подготовку к мирным переговорам, указывается в заявлении, связано с тем, что сирийская правительственная армия нарушает перемирие, объявленное с 30 декабря. В заявлении также сообщается, что сильнее всего перемирие нарушалось в районе северо-запада от Дамаска, в долине Вади-Барада, удерживаемой сирийской оппозицией. Как подчеркнули представители группировок, любая подготовка к переговорам приостановлена, пока правительственные войска в Сирии, а также их сторонники не перестанут нарушать объявленное перемирие.

О прекращении огня на территории Сирии стало известно 29 декабря. Президент России Владимир Путин заявил, что соответствующая договоренность была достигнута между сирийским правительством и представителями оппозиции. По словам Путина, соглашение о прекращении огня и начале мирных переговоров стало результатом совместной работы в том числе России и Турции.

В документе указывалось, что режим прекращения огня вступит в силу в полночь 30 декабря. По словам главы Минобороны России Сергея Шойгу, численность организаций, подписавших мирное соглашение, составляет порядка 60 тысяч человек. Также Шойгу предупредил, что организации, которые продолжает боевые действия, несмотря на объявленный режим тишины, перейдут в разряд террористических. При этом на борьбу с боевиками террористической группировки «Исламское государство» перемирие не распространяется.