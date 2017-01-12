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Коллега погибшего адвоката «бойцов ГРУ» опровергла смерть свидетеля по его делу

Новости
20:26, 12 января
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Мужчина, найденный мертвым в Одессе, не был свидетелем по делу об убийстве адвоката Юрия Грабовского, защищавшего в суде на Украине «бойцов ГРУ» Александра Александрова и Евгения Ерофеева. Об этом сообщила коллега Грабовского адвокат Оксана Соколовская на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, обнаруженный полицией мертвый мужчина — это не Сергей Федосенко, ключевой свидетель в деле об убийстве Грабовского, а очень похожий на него человек.

Соколовская рассказала, что труп мужчины был найден 22 июля 2016 года, тогда как друзья Федосенко публиковали фотографии с ним 11 и 21 августа. Кроме этого, по дополнительным фотографиям погибшего мужчины, по ее словам, она поняла, что это не Федосенко.

Также адвокат сообщила, что мать Федосенко рассказала правоохранителям о звонке сына на Новый год. «Сергей всегда имел определенные странности и мечтает о признании, возможно, ждет накала страстей для своего феерического появления», — добавила Соколовская.

Об опознании трупа, похожего на Федосенко, Соколовская сообщила 10 января. По ее словам, погибший имел «процентов 90» сходства с Сергеем Федосенко, который работал ее помощником. Именно он в последний раз видел адвоката Юрия Грабовского живым 6 марта 2016 года. Месяц спустя его труп нашли в лесу в Черкасской области Украины. По данным украинских правоохранительных органов, он был убит из огнестрельного оружия.

В суде Грабовский защищал интересы россиян Ерофеева и Александрова, которые были задержаны в мае 2015 года в Донбассе. В интервью «Новой газете» они утверждали, что являются действующими российскими военными, но в Минобороны РФ заявляли, что они уже уволились со службы. Украинский суд признал их виновными в терроризме. Позднее они вернулись в Россию — их обменяли на украинскую летчицу Надежду Савченко.

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