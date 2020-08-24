Светлану Алексиевич вызвали на допрос по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции

Лауреата Нобелевской премии, писательницу Светлану Алексиевич вызвали на допрос в Следственный комитет Беларуси в качестве свидетеля по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции. Об этом сообщает «Наша Нива» со ссылкой на пресс-службу совета.

Алексиевич обязали явиться в СК 24 августа. Представитель совета сказал «Открытым медиа», что писательница намерена прийти на допрос.

Также на допрос вызвали экс-министра культуры Беларуси и уволенного директора Купаловского театра Павла Латушко, пишет Tut.by.

Алексиевич и Латушко входят в состав президиума Координационного совета оппозиции. Ранее на допрос вызывали других членов президиума совета — Максима Знака, Сергея Дыленского и Лилию Власову. Они также проходят по делу в качестве свидетелей.

О создании Координационного совета 14 августа объявила альтернативный кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская. Оппозиция намерена провести новые выборы в Беларуси в условиях нового состава центральной избирательной комиссии, привлечения международных наблюдателей и соблюдения международных стандартов избирательного процесса.

20 августа в Беларуси возбудили уголовное дело по статье о призывах к захвату власти из-за создания Координационного совета. Президент страны Александр Лукашенко назвал оппозиционный совет «черной сотней» и заявил, что создание таких организаций «карается законом».

Фото на превью: Виктор Толочко/РИА Новости