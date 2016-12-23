«Интерфакс» сообщил об обнаружении дефекта в стабилизаторах Sukhoi Superjet 100

Росавиация потребовала провести проверку стабилизаторов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) в связи с дефектом, о котором заявил один из эксплуатантов самолетов. Об этом сообщает « Интерфакс » со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Источник агентства рассказал, что авиакомпания «ИрАэро» обнаружила дефект проушин верхних и нижних поясов установочных узлов стабилизатора. В связи с этим Росавиация 22 декабря разослала всем эксплуатантам SSJ-100 письмо с требованием провести разовую проверку поясов крепления кронштейнов навески стабилизатора при участии представителя разработчика самолета.

Письмо подписал начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Валерий Кудинов.

Информацию о проверке агентству подтвердила авиакомпания «Ямал». Проверка была выполнена, дефектов не обнаружили, SSJ-100 в парке планово выполняют полеты, добавил перевозчик.

Разработчик SSJ-100, компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), тоже подтвердил «Интерфаксу» выявление дефекта в одной из хвостовых частей самолета. Однако это не приводит к небезопасным ситуациям, рассказал представитель авиакомпании.

«В настоящее время в целях обеспечения поддержания летной годности АО «ГСС» совместно с эксплуатантами проводит осмотр парка SSJ. Результаты осмотра будут проанализированы АО «ГСС» и Росавиацией. Эксплуатантам будут направлены дополнительные инструкции и рекомендации по предупреждению появления подобных дефектов при дальнейшей эксплуатации», — рассказал агентству представитель компании.

Источник «Интерфакса» в авиастроении сказал, что повреждение указанных конструктивных элементов может привести к серьезным последствиям.

SSJ-100 был выпущен в 2007 году. Первый полет самолет совершил в апреле 2011 года.

Сейчас SSJ-100 эксплуатируют девять российских авикомпаний, а также по одному перевозчику в Мексике, Ирландии, Таиланде и Казахстане.