В Москве взявший женщину в заложники стрелок покончил с собой

Мужчина, ранивший трех сотрудников полиции и работников ГБУ Жилищник, а затем захвативший в заложники женщину, покончил с собой. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного управления Следственного комитета Юлия Иванова, передает «РИА Новости».

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам жилищных служб и правоохранительных органов в ночь на 27 декабря. Полицейские пришли в квартиру в доме по улице Ельнинская с обысками по делу о грабеже. Мужчина оказал им сопротивление и ранил пятерых человек из ружья, после чего скрылся в соседней квартире, где взял в заложники женщину.

В столичном управлении МВД сообщили, что четверо пострадавших были госпитализированы. Одному из раненых сотрудников полиции помощь оказали на месте происшествия.

Как писал ТАСС, силы специального назначения, в том числе СОБР Росгвардии, готовили штурм квартиры, где заперся мужчина. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отметил, что, по предварительным данным, штурм так и не состоялся.

Столичной упралвение Следственного комитета возбудила в связи со случившися дело по ч.3 ст.30 ч.2 ст.105 (покушение на убийство двух и более лиц), ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника полиции) и ст.206 УК (захват заложников).