В Финском заливе затонуло рыболовецкое судно

Пропавшее в Финском заливе судно Monni, по предварительным данным, затонуло в 16 километрах к северу от порта Усть-Луга. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах региона.

По его словам, в месте возможного затоплерния судна обнаружено масляное пятно на поверхности воды.

Накануне стало известно, что российское рыболовецкое судно с экипажем в составе трех человек не вышло на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи судна по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц».