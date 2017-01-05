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В Финском заливе затонуло рыболовецкое судно
Пропавшее в Финском заливе судно Monni, по предварительным данным, затонуло в 16 километрах к северу от порта Усть-Луга. Об этом РИА Новости рассказал источник в экстренных службах региона.
По его словам, в месте возможного затоплерния судна обнаружено масляное пятно на поверхности воды.
Накануне стало известно, что российское рыболовецкое судно с экипажем в составе трех человек не вышло на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту пропажи судна по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц».
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