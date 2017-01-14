В Омске нашли повешенным обвиняемого в получении взятки судью

Судья Куйбышевского районного суда Сергей Москаленко, обвиняемый в получении взятки в восемь миллионов рублей, найден мертвым, передает ТАСС. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчина покончил с собой.

Издание «Омск-Информ» уточняет, что Москаленко был обнаружен повешенным в субботу утром в парке 300-летия Омска.

По факту смерти судьи проводится доследственная проверка.

Помощник руководителя Следственного управления СК РФ по региону Лариса Болдинова рассказала РИА Новости, что несколько дней назад Москаленко был уведомлен о том, что на следующей неделе в отношении него будет решаться вопрос о заключении под стражу.

Уголовное дело в отношении Москаленко был возбуждено в июле 2016 года председателем СК России Александром Бастрыкиным. Судью заподозрили в получении взятки в размере более восьми миллионов рублей от бывшего руководителя омской строительной компании «Омстрой-2001» Виктора Берга. В начале декабря ему было предъявлено обвинение.

С 2010 по 2015 год Москаленко рассматривал уголовное дело в отношении Берга, обвиняемого в хищении денежных средств дольщиков на сумму более 100 миллионов рублей и невыплате заработной платы 373 работникам предприятий, а также ряде других преступлений. По версии следствия, за восемь миллионов рублей судья должен был вернуть уголовное дело прокурору, а при повторном поступлении дела в суд вынести оправдательный приговор.

В октябре 2015 года Берг был застрелен в лесополосе под Омском. В ноябре неизвестный нанес Москаленко несколько ударов ножом, после чего судья три недели провел в больнице.

Квалификационная коллегия судей Омской области в декабре удовлетворила представление председателя СК о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, после чего Москаленко был освобожден от занимаемой должности.