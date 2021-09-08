Суд взыскал с Абызова и Альфа-банка почти 130 миллионов долларов

Гагаринский суд Москвы взыскал с бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова в доход государства 22 миллиона долларов (1,6 миллиарда рублей) по иску заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Также суд взыскал по этому делу 30,8 миллиона долларов и 5,6 миллиарда рублей с Альфа-банка.

«Ранее деньги по этому делу уже были взысканы по решению Гагаринского суда в размере 32,5 миллиарда рублей, сегодня часть от этой же суммы была взыскана еще раз. С юридической точки зрения это невозможно, мы будем обязательно обжаловать решение», — сказал Forbes адвокат Абызова Юлий Тай.

Обновление. В Альфа-банке Дождю заявили, что считают необоснованными исковые требования, заявленные к банку, и намерены обжаловать решение суда.

«Ранее прокуратура указывала на „признаки антисоциальной сделки”. Однако действия банка, напротив, носили сугубо социальный характер. В первую очередь, мы защищали интересы наших вкладчиков, среди которых миллионы простых российских граждан. Все действия банка были направлены на обеспечение принципа возвратности выдаваемых кредитов и неукоснительного исполнения банком своих обязательств перед вкладчиками», — сообщили в пресс-службе.

Генпрокуратура требовала взыскать с Абызова и Альфа-банка, где он размещал деньги, более 126 миллионов долларов. Ведомство считает, что эти деньги были получены коррупционным путем.

По версии прокуратуры, Абызов незаконно получил деньги от продажи компании СИБЭКО и инвестировал 115 миллионов долларов под проценты в блокчейн-платформу TON основателя Telegram Павла Дурова и его брата Николая Дурова. Однако проект не состоялся, и деньги с десятипроцентным доходом в размере 126,5 миллиона рублей должны были вернуться в Россию.

По версии Генпрокуратуры, Абызов для сокрытия денег от взыскания по договоренности с Telegram и Альфа-банком перечислил их на счета «транзитных иностранных компаний», а затем они перешли в собственность банка. Согласно иску, Альфа-банк провел операции с «нелегальными средствами» Абызова, обратив в свою собственность 104,5 миллиона долларов.

Фото на превью: Агентство «Москва»