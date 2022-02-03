Суд взыскал 500 тысяч рублей в пользу сына жителя Калининграда, насмерть обварившегося кипятком в ОВД

Московский районный суд Калининграда назначил моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей несовершеннолетнему сыну местного жителя Ивана Вшивкова, который погиб в результате полученных в отделе полиции ожогов. Об этом сообщается на сайте суда.

С требованием о моральной компенсации в суд обратилась вдова погибшего. Пока решение о присуждении компенсации ребенку не вступило в силу.

В декабре Центральный районный суд Калининграда присудил родителям, вдове и дочери Вшивкова по 500 тысяч рублей.

36-летний Иван Вшивков погиб в октябре 2019 года. Мужчину задержали по подозрению в мелком хулиганстве и поместили в камеру, где он получил ожоги 95% поверхности тела.

По версии следствия, Вшивков вел себя неадекватно, вывел из строя систему видеонаблюдения и повредил батарею, из которой полился кипяток. Родственники предполагали, что полицейские могли облить Вшивкова кипятком, чтобы скрыть следы побоев.

В январе 2021 года калининградский суд приговорил начальника смены дежурной части Николая Плебуха и его подчиненного Александра Иванова к 2,5 и 2 годам колонии по обвинению в халатности. Суд посчитал, что полицейские знали о поврежденной системе отопления в камере, и все равно поместили в нее Вшивкова.

Фото на превью: Агентство «Москва»