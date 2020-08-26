Суд вынес предупреждение шеф-повару, который вышел с меню к зданию правительства в Ульяновске
Ленинский районный суд Ульяновска признал шеф-повара Сергея Павлова виновным в организации и проведении одиночного пикета после того, как он вышел на площадь перед зданием правительства Ульяновской области, держа в руках меню ресторана. Об этом сообщает «Коммерсант».
В суде пояснили, что Павлов нарушил указ губернатора Ульяновской области Сергея Морозова «О введении режима повышенной готовности», ему вынесли предупреждение.
Павлов рассказал, что вышел с меню в руках к зданию правительства, чтобы привлечь внимание к кризису кафе и ресторанов, которые четыре месяца были закрыты из-за коронавируса.
На него составили административный протокол, в котором было указано, что меню ресторана — это агитационный материал.
Защита Павлова будет обжаловать решение суда.
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