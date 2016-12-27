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Суд во Владивостоке постановил уничтожить Библию

Новости
03:53, 27 декабря
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Суд во Владивостоке постановил уничтожить Библию и Евангелие в синодальном переводе, а также сборник духовных песен, сообщает портал Credo. ru со ссылкой на представителя организации «Армия спасения», которой принадлежит подлежащие уничтожению материалы.

Отмечается, что решение было принято судьей мирового участка № 4 Ленинского судебного района во Владивостоке.

По данным credo.ru, в мотивировочной части судебного решения упоминается закон о противодействии терроризму.

Согласно материалам дела, в ноябре «Армию спасения» проверяла прокуратура. В помещении организации была обнаружена литература «без маркировки религиозной организации».

«Армию спасения» обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей, а судебных приставов — проконтролировать уничтожение книг.

Принятые летом в рамках так называемого «пакета Яровой» поправки в антитеррористическое законодательство ввели запрет на выпуск религиозными организациями в рамках миссионерской деятельности литературы и других материалов без соответствующей маркировки.

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