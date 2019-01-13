Суд вернул главе Росгвардии иск к Навальному из-за нарушений

Люблинский суд Москвы вернул главе Росгвардии Виктору Золотову иск о защите чести и достоинства к политику Алексею Навальному из-за нарушений, допущенных в документе, сообщает « Интерфакс ».

Золотов просил суд обязать Навального опровергнуть информацию, распространенную Фондом борьбы с коррупцией, а также взыскать с политика один миллион рублей в качестве компенсации. Речь идет о расследовании, в котором ФБК сообщил о закупках Росгвардией продуктов у мясокомбината «Дружба народов» по завышенным ценам. Золотов отмечал, что в случае победы переведет деньги в один из детских домов.

В конце декабря Люблинский суд оставил иск без движения из-за нарушений. Золотову дали срок до 9 января для устранения недостатков. В пресс-службе суда 10 января сообщили, что не получили документов об устранении недостатков. При этом пресс-секретарь суда в разговоре с «Интерфаксом» допустила, что материалы могли направить почтой.

После выхода расследования ФБК Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором обвинил его в клевете и вызвал на дуэль. В ответ Навальный предложил ему провести дебаты в эфире одного из телеканалов или на его YouTube-канале, однако Золотов отказался.

В декабре стало известно, что Главная военная прокуратура начала проверку информации о закупках Росгвардии по завышенным ценам от мясокомбината «Дружба народов».