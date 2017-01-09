Суд вернул в полицию дело о депортации гражданки Узбекистана

Кунцевский суд Москвы вернул в УФМС материалы дела о депортации из России гражданки Узбекистана Нилуфар Мамасаидовой, у которой сотрудники правоохранительных органов забрали годовалую дочь. Об этом Дождю сообщила пресс-секретарь суда Дарья Галкина.

По ее словам, суд вернул материалы дела на доработку.

26 декабря гражданку Узбекистана Нилуфар Мамасаидову доставили в отделение полиции вместе с годовалой дочерью. Она жила в Москве с 2015 года, при этом у нее не было регистрации. У женщины также не было документов «удостоверяющих личность и родство» ее ребенка, рассказали Дождю в управлении МВД по Москве.

В отделении сотрудники полиции вызвали ребенку скорую помощь, после чего девочку отвезли в Первую городскую инфекционную больницу. Когда Мамасаидова с правозащитником Бахромом Исмаиловым отправились в больницу, чтобы забрать девочку, выяснилось, что полицейские составили на ребенка акт о беспризорности.

В понедельник, 9 января, сотрудники полиции вернули Мамасаидовой ребенка.

Ранее в отношении Мамасаидовой составили административный протокол по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ».