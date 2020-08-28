Суд в Москве обязал жертву домашнего насилия выплатить бывшему мужу 10 тысяч рублей за пост о побоях

Никулинский районный суд Москвы обязал Ирину Живову выплатить 10 тысяч рублей моральной компенсации бывшему мужу Евгению Живову из-за публикации в соцсетях, в которой она рассказала о побоях с его стороны. Об этом в фейсбуке сообщила адвокат Виктория Дергунова.

«По решению судьи „честь и достоинство“ Жени были мной ущемлены и стоят 10300 рублей», — написала сама Живова у себя в фейсбуке.

Живову обязали выплатить деньги бывшему мужу из-за того, что она использовала в своем посте фразу «нанес побои», уточнила правозащитница Алена Попова. Адвокат назвала решение суда прецедентным, так как оно означает, что жертвы домашнего насилия не имеют права рассказывать об избиениях до получения соответствующего судебного акта.

Согласно информации на сайте суда, иск Живова к бывшей жене удовлетворен частично.

20 октября 2019 года Ирина Живова написала в фейсбуке о насилии со стороны супруга Евгения Живова, бывшего замглавы «Альфа-Капитал». По ее словам, Живов «ворвался в дом», где она жила с двумя дочерьми, «напугал всех, отмутузил». После инцидента Живова сняла побои в детском и взрослом отделениях травматологии.

В опубликованном протоколе о побоях говорится, что мужчина «толкал, тряс, хватал за руки, причинив физическую боль, а также телесные повреждения» бывшей жене и их дочери.

Через несколько дней после произошедшего «Альфа-Капитал» заявила об уходе Живова, отметив, что компания «разделяет семейные ценности и считает насилие неприемлемым».

Сам Живов утверждает, что его бывшая жена в течение четырех скрывалась с детьми, хотя по решению суда они должны полгода жить с ним и полгода — с матерью, писала Baza. При этом Ирина Живова рассказала, что сначала суд определил место проживания их общих детей с отцом, однако в августе отменил это решение и постановил, что дети будут жить с матерью.