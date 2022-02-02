Суд в Грозном отправил в СИЗО похищенную жену судьи Зарему Мусаеву

Старопромысловский районный суд Грозного отправил в СИЗО на два месяца жену чеченского судьи в отставке Сайди Янгулбаева Зарему Мусаеву. Об этом сообщает «Медиазона»* со ссылкой на пресс-службу суда.

Мусаеву арестовали до 1 апреля.

На нее заведено уголовное дело о применении к силовику насилия, опасного для жизни или здоровья (часть 2 статьи 318 УК).

Ранее об уголовном деле на Мусаеву сообщал телеграм-канал Baza, однако официальной информации об этом не было.

Министр печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в эфире Дождя говорил, что Мусаева якобы напала на полицейского — за это в Грозном ей дали 15 суток административного ареста. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, женщина «напала на сотрудника полиции и чуть не лишила его глаза».

20 января Зарему Мусаеву силой увезли чеченские силовики из Нижнего Новгорода. Они утверждали, что доставят ее на допрос по уголовному делу о мошенничестве, по которому она проходит свидетелем. К ней не пустили адвоката, затем замначальника МВД Чечни показал правозащитникам заявление об отказе от адвоката, якобы написанное Мусаевой. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова обещала обратиться в Генпрокуратуру по поводу ее дела.

Затем уголовное дело об оправдании терроризма завели на сына Мусаевой Ибрагима Янгулбаева, уехавшего из России. Чеченские власти считают его администратором оппозиционного телеграм-канала «1ADAT».

Кадыров обвинял семью Мусаевых и Янгулбаевых в пособничестве терроризму и призывал их задержать, а в случае сопротивления — «уничтожить». 1 февраля депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов записал видеообращение, в котором пообещал «преследовать [семью Янгулбаевых], пока не оторвем ваши головы и не убьем». Аналогичные обращения записали глава МВД по Грозному, а также руководители МЧС и Росгвардии по Чечне.

В Кремле отказались оценивать высказывания Делимханова, заявив, что это «не их функция».

*Минюст внес «Медиазону» в реестр СМИ-«иноагентов»