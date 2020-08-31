Суд в Екатеринбурге оштрафовал активистку за организацию митинга из-за ролика в TikTok

Ленинский райнный суд Екатеринбурга признал Кристину Альтшулер виновной в организации несогласованного митинга (часть 2 статьи 20.2 КоАП) из-за ролика в поддержку протестов в Хабаровске. Об этом сообщила «Апология протеста» со ссылкой на адвоката Алексея Бушмакова.

Суд назначил ей штраф в размере 20 тысяч рублей.

29 июля Альтшулер опубликовала в TikTok видео, в котором призвала в знак солидарности с протестующими в Хабаровске собраться рядом с фонтаном у здания Драматического театра и вместе покормить голубей.

«Город Екатеринбург, я обращаюсь к вам! В эту субботу мы собираемся возле Драмтеатра у фонтана. Страна, вставай! Мы не имеем права оставаться в стороне! Пойдем с нами!» — произносит девушка (цитата по Znak.com).

На момент составления рапорта о правонарушении видео набрало почти 200 тысяч просмотров и 31 тысячу лайков.

«Новая газета» пишет, что девушка не признала свою вину и заявила, что связь между роликом и выходом людей на акцию не доказана. Она также обратила внимание, что полицейские взяли видео из других аккаунтов, поскольку администрация TikTok удалила его еще 30 июля, а ее аккаунт заблокировала.

Акции протеста в Хабаровске начались в начале июля после задержания бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.