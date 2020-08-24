Суд приостановил производство в отношении Навального по делу о клевете на ветерана

Мировой суд в Москве приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Навального, обвиняемого в клевете в адрес ветерана Великой Отечественной войны, передает «Интерфакс».

Мировой судья судебного участка N320 по Бабушкинскому району поручил приостановить производство по уголовному делу в связи с тем, что Навальный находится на лечении. Отмечается, что производство будет возобновлено после его выздоровления.

По версии следствия, Навальный оклеветал ветерана войны Игната Артеменко, который снялся в ролике в поддержку поправок к Конституции. В нем также приняли участие Иван Охлобыстин, Лев Бокерия, Артемий Лебедев, Аделина Сотникова и Вячеслав Фетисов.

Навальный назвал их «продажными холуями» и «людьми без совести».

20 августа Навального госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву. В настоящее время политик проходит лечение в берлинской клинике Шарите, он находится в коме. Разрешение на вывоз Навального было получено спустя два дня нахождения в омской больнице. По одной из версий, его отравили неизвестным токсином.