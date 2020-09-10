Бизнесмена, давшего показания на Фургала, отпустили под домашний арест
Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест предпринимателя Николая Мистрюкова, давшего показания на бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Об этом сообщает ТАСС.
Мистрюков был бизнес-партнером Фургала, его задержали в ноябре 2019 года.
Он заключил досудебное соглашение со следствием и дал показания, в которых утверждал о причастности Фургала к организации убийств бизнесменов в 2004-2005 годах. В начале июля Мистрюкова взяли под государственную защиту.
По делу Фургала также арестованы Андрей Карепов, Андрей Палей и Марат Кадыров.
Сергя Фургала арестовали в начале июля 2020 года. Его подозревают в организации двух убийств и покушения на своих бизнес-конкурентов в 2004–2005 годах. Он не признает вину.
После его ареста в Хабаровске начались массовые протесты.
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