Суд отлучил бывшего схиигумена Сергия от церкви

Суд екатеринбургской епархии отлучил от церкви бывшего схиигумена Сергия (Романова). Теперь это решение должен подписать патриарх Кирилл. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на председателя Церковного суда Екатеринбургской епархии протоиерей Николая Малету.

После отлучения от церкви Сергий перестанет быть монахом, рассказал председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Максим Миняйло. По его словам, Романова теперь не смогут отпевать в православных церквях или молиться за него.

Миняйло допустил, что от церкви могут быть также отлучены сторонники Романова.

7 сентября Екатеринбургская епархия провела церковный суд по делу схимонаха Сергия, лишенного сана. Сам он отказался прийти на заседание и обвинил митрополита Кирилла в ереси.

Ранее патриарх Кирилл утвердил решение о лишении схиигумена Сергия церковного сана. Несмотря на это, он продолжил богослужение. Схиигумена признали виновным в нарушении священнической присяги и монашеских обетов.

РПЦ также запретила в служении шестерых священников захваченного Среднеуральского монастыря.

В мае Сергия Романова отстранили от служения из-за проповеди об эпидемии коронавируса, во время которой он проклял тех, кто закрывает храмы. Несмотря на запрет Екатеринбургской епархии, схиигумен захватил Среднеуральский женский монастырь, выгнал оттуда представителей епархии и выставил охрану.