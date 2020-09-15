Суд не разрешил прокат четырех фильмов проекта «Дау» в России

Арбитражный суд Москвы отклонил иск кинокомпании «Феномен Филмз», просившей обязать министерство культуры выдать прокатные удостоверения четырем фильмам проекта «Дау» режиссера Ильи Хржановского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя проекта Дарью Виолину.

Так как суд озвучил только резолютивную часть решения суда, причины отказа пока не известны. Кинокомпания планирует обжаловать решение.

В ноябре прошлого года Минкультуры отказалось выдать прокатные удостоверения четырем из десяти фильмов «Дау» из-за «пропаганды порнографии».

Режиссер Илья Хржановский в открытом письме министру культуры Владимиру Мединскому возразил, что откровенные сцены в фильме «существуют как часть художественного образа и кинематографического языка, а не как пропаганда порнографии». В феврале кинокомпания подала иск к Минкультуры с требованием признать отказ ведомства выдать прокатные удостоверения незаконным.