Суд отклонил иск Руслана Шаведдинова к Yota. Ему отключили связь, когда забирали в армию

Тверской районный суд отклонил иск сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова к оператору Yota на 1 млн рублей в качестве компенсации за отсутствие сотовой связи в день, когда его принудительно отправили в армию. Об этом сообщает «МБХ медиа».

Юрист ФБК Владлен Лось заявил, что оператор не понес никакой ответственности за отсутствие связи у Шаведдинова в день, когда его забрали служить. По версии защиты, в результате действий оператора Шаведдинов не смог вовремя получить юридическую помощь и был насильно отправлен в воинскую часть на Новую Землю.

Защита Шаведдинова будет обжаловать решение суда.

Ранее The Insider обнаружил, что оператор Yota установил особый режим для номера телефона сотрудника ФБК Руслана Шаведдинова. В базе абонентов его номер значился как «активный», однако он не мог звонить и принимать звонки. При наборе его номера автоответчик сообщал, что обслуживание абонента приостановлено. Журналисты также обнаружили, что его номер в базе Yota сопровождался пометкой «о всех действиях по номеру сообщать в PR».

В декабре 2019 года в квартире Шаведдинова прошел обыск, во время которого у него не работала связь, на следующий день его принудительно отправили служить в воинскую часть на архипелаге Новая Земля. Ему запрещено использовать телефон, а также вести переписку по почте.

В июле Шаведдинов попытался оспорить ограничение на связь в суде, но Архангельский гарнизонный военный суд отклонил иск.