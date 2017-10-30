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Суд отказался рассматривать иск Плющева к ФСБ из-за требований к Telegram

30 октября, 13:26
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Мещанский суд Москвы отказался принимать к рассмотрению иск журналиста Эхо Москвы Александра Плющева к Роскомнадзору и ФСБ. Об этом говорится в карточке иска на сайте суда. Журналист в своем Telegram-канале сообщил, что подаст частную жалобу в Мосгорсуд и будет обжаловать решение.

«Судья Ирина Афанасьева сочла, что требование предоставить ФСБ доступ, в том числе и к моей переписке, никак не затрагивает мои интересы. Мы „Агорой“ (правозащитная организация, оказывающая юридическую помощь — Дождь) надеялись, что рассмотрят, но держали в голове и этот вариант. Поэтому вступает в силу наш plan B», — написал Плющев. Он также обратил внимание, что у судьи было 15 дней на принятие решения, но она отказала в иске за один день.

Правозащитник Павел Чиков в своем телеграм-канале опубликовал документ об отказе суда принимать иск Плющева к ФСБ. 

«Они хотят создать золотой ключик»: почему Telegram отказался сотрудничать с ФСБ и стоит ли ждать его блокировки

О том, что Плющев вместе с журналистом Олегом Кашиным подаст иск к ФСБ, стало известно 25 октября. Они возражали против требования предоставить ключи шифрования переписки, настаивая, что это затрагивает право на тайну переписки. Позднее Плющев уточнил, что его коллега Олег Кашин пока не успел подать иск.

Кашин подчеркнул, что пользуется мессенджером для работы, в том числе для общения с политиками, госслужащими и силовиками. «Доверяя друг другу, и я, и мои собеседники всегда рассчитываем, что в наших разговорах не появится кто-то посторонний», — отметил журналист. Он добавил, что ФСБ пользуется «своим особым положением в государства» и «пытается нарушить наши права». 

ФСБ ранее требовала от Telegram предоставить доступ к переписке шести пользователей. Об этом стало известно в сентябре после того, как суд в Москве принял решение оштрафовать мессенджер на 800 тысяч рублей из-за отказа от сотрудничества с ведомством. Представители Telegram обжаловали решение о штрафе. 

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