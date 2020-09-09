Суд арестовал заместителя министра энергетики

Басманный суд Москвы арестовал заместителя министра энергетики Анатолия Тихонова на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

Тихонов был задержан 8 сентября. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье - до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

По версии следствия, Тихонов причастен к хищению 603 миллионов рублей. Он попытался скрыться, «применяя различные способы конспирации, многократно изменяя используемые автомашины и места временного нахождения на территории Москвы», сообщал Следственный комитет.

Следствие предполагает, что хищения были совершены в рамках госпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики», рассчитанной на 2013–2015 годы, писал «Коммерсантъ». Тогда ФГБУ «Российское энергетическое агентство», главой которого являлся Тихонов, поручили разработать государственную информационную систему топливно-энергетического комплекса. Агентство получило субсидии на сумму 968 млн рублей. Часть из них и была похищена, предполагает Следственный комитет и ФСБ. Тихонов был назначен заместителем министра энергетики в июне 2019 г.

Фото на превью: агентство «Москва»