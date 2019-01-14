Суд арестовал на 10 суток блогера из Амурска, опубликовавшего видео с похорон криминального авторитета

Суд арестовал на десять суток блогера из Амурска Виктора Торопцева, который опубликовал видео похорон криминального авторитета Юрия Зарубина. Об этом сам Торопцев рассказал «МБХ медиа».

По его словам, его арестовали по ч.2 ст. 12.7 КоАП (Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами). «Буду продолжать голодовку пока от меня не отстанут с этой историей о похоронах и не вернут мои водительские права!» — сказал Торопцев.

Блогера задержали в субботу, 12 января. Это сделали сотрудники ГИБДД, объяснив это наличием у него недействительных прав. Собеседник «ОВД-Инфо» утверждал, что блогер не получал информации о лишении прав.

Ранее он опубликовал в соцсетях видео похорон криминального авторитета из Хабаровского края Юрия Зарубина. На записи заметили сотрудников прокуратуры и полиции. В региональном управлении МВД заявили, что информация о присутствии на похоронах главы отдела полиции не соответствует действительности. В полиции пообещали провести служебную проверку.