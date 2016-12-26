Суд арестовал еще 4 подозреваемых по делу о массовом отравлении «Боярышником»

Суд в Иркутске арестовал четырех фигурантов уголовного дела о массовой гибели людей после отравления концентратом для ванн «Боярышник», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Ленинского районного суда.

Двоих подозреваемых отправили под домашний арест, решение еще по одному подозреваемому отложили на 72 часа.

Ранее суд арестовал фигуранта дела, которого подозревают в поставке «Боярышника» в розничную торговлю, а десять владельцев киосков и продавцов были помещены под домашний арест. С одного подозреваемого взяли подписку о невыезде.

Всего были задержаны 19 человек.

Число погибших от отравления достигло 76 человек. Люди начали поступать в больницы Иркутска 17 декабря. Все они употребляли концентрат «Боярышник», в котором вместо этилового оказался опасный для жизни метиловый спирт. Были заведены уголовные дела по статье «Производство, хранение, сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц» и по статье о халатности.

В Иркутской области введен режим ЧС и запрещена продажа любых спиртосодержащих непищевых продуктов.