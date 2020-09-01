Суд арестовал акции «Башкирской содовой компании», планировавшей разработку шихана Куштау

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Генпрокуратура потребовала арестовать акции компании в качестве обеспечительной меры по делу о незаконной приватизации компании. Теперь АО «Реестр» — держатель реестра акционеров компании — должен списать акции со счета владельцев БСК и зачислить их на счет Росимущества.

В конце августа Владимир Путин поручил прокуратуре проверить сделку по приватизации БСК в 2013 году, в результате которой государственная доля сократилась с 62% до 38%. Глава Башкирии Радий Хабиров также подал заявление в Следственный комитет по поводу возможной незаконной приватизации.

Через два дня в Генпрокуратуре заявили, что доля государства в компании была сокращена незаконно и «помимо воли Российской Федерации».

В 2019 году «Башкирская содовая компания» получила право добывать известняк на шихане Куштау. Местные жители, считающие, что она входит в охраняемую природную зону, выступили против разработки горы. В августе акции протеста переросли в столкновения с силовиками и охранниками БСК. В результате глава Башкирии Радий Хабиров остановил разработку Куштау, а также пообещал выкупить контрольный пакет компании.