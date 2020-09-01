Суд арестовал акции «Башкирской содовой компании», планировавшей разработку шихана Куштау
Арбитражный суд Башкортостана арестовал акции «Башкирской содовой компании» (БСК) по требованию Генпрокуратуры, сообщается на сайте суда.
Генпрокуратура потребовала арестовать акции компании в качестве обеспечительной меры по делу о незаконной приватизации компании. Теперь АО «Реестр» — держатель реестра акционеров компании — должен списать акции со счета владельцев БСК и зачислить их на счет Росимущества.
В конце августа Владимир Путин поручил прокуратуре проверить сделку по приватизации БСК в 2013 году, в результате которой государственная доля сократилась с 62% до 38%. Глава Башкирии Радий Хабиров также подал заявление в Следственный комитет по поводу возможной незаконной приватизации.
Через два дня в Генпрокуратуре заявили, что доля государства в компании была сокращена незаконно и «помимо воли Российской Федерации».
В 2019 году «Башкирская содовая компания» получила право добывать известняк на шихане Куштау. Местные жители, считающие, что она входит в охраняемую природную зону, выступили против разработки горы. В августе акции протеста переросли в столкновения с силовиками и охранниками БСК. В результате глава Башкирии Радий Хабиров остановил разработку Куштау, а также пообещал выкупить контрольный пакет компании.
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