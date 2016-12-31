Суд арестовал четверых подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве

Щербинский суд Москвы арестовал четверых подозреваемых в нападении на сотрудников Росгвардии в Новой Москве. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Светлана Ехтанигова, передает «Интерфакс» .

Евгений Сазонов, Денис Бойко, Юрий Власов и Максим Попов останутся под арестом до 28 февраля. Отмечается, что все фигуранты признали свою вину и дали признательные показания.

Нападение на сотрудников Росгвардии произошло в четверг, 29 декабря. Сообщалось, что двое сотрудников ведомства выехали по сигналу тревоги на охраняемый объект — магазин в деревне Рогово Новомосковского административного округа.

При осмотре объекта на сотрудников напала группа из восьми человек. В результате нападения погиб сержант полиции, второй сотрудник получил телесные повреждения.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов» и «Хищение оружия».