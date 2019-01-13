Владимирская чиновница, посоветовавшая вымыть полы в больнице, пообещала принять участие в субботнике

Врио заместителя губернатора Владимирской области Марина Чекунова пообещала принять участие в субботнике в больнице города Струнино 19 января. Об этом она сообщила ТАСС. Во время посещения больницы 11 января она посоветовала сотрудникам помыть полы в ответ на просьбу помочь с ее оснащением.

«Субботник — дело добровольное. Это совместная инициатива волонтеров из медицинских колледжей Владимира и Александрова и департамента здравоохранения администрации Владимирской области важная. 19 января я и коллеги будем работать на субботнике в Струнинской больнице», — сказала она.

В июне жители города Струнино во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным рассказали о закрытии отделений больницы после присоединения к районному центру. Путин поручил провести капитальный ремонт здания.

На встрече с Чекуновой сотрудники рассказали о проблемах больницы, в том числе с транспортной доступностью. «Я к тому, что надо посмотреть еще и на себя: занавесочки на окнах — как они висят, какой чистоты, когда мылись окна в последний раз, как моются полы, есть ли бахилы. Если нужны бесплатные бахилы, давайте мы обеспечим вам бесплатные бахилы», — сказала она.

Позже в разговоре с ТАСС она сказала об искажении фактов журналистами. «Никакого неуважения, никакого хамства тем более, — это вообще не мой стиль общения, — к гражданам и к уважаемым коллегам ни на йоту не было. Я сама очень щепетильна в таких вопросах», — сказала она.

На сайте правительства Владимирской области говорится, что Чекунова сообщила о необходимости завершить капитальный ремонт зданий больничного городка в Струнино. О сроках завершения работ не сообщили.