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«Интерфакс» узнал о переоснащении Су-33 после применения в Сирии

Новости
21:16, 13 января
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Палубные истребители Су-33 получат дополнительные системы СВП-24-33, повышающие точность применения ракет и бомб к авиационному вооружению. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По его словам, решение о переоснащении всех Су-33 Минобороны приняло на основании «реального боевого опыта», который они получили в Сирии в ноябре 2016 года. Су-33 базировались на авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов».

Истребителей Су-33 у Минобороны, по подсчетам агентства, около 20.

Собеседник добавил, что система СВП-24-33 применялась истребителями в Сирии для запуска неуправляемых бомб — их максимальное отклонение от заданной цели составляло несколько метров.

В начале января источник «Интерфакса» сообщил, что миссия «Адмирала Кузнецова», которая началась в середине октября 2016 года, завершится до конца месяца. Официального подтверждения этой информации не поступало.

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