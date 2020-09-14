Студенты ВШЭ вывесили в университете баннер «Нет полит увольнениям!»

Студенты Высшей школы экономики вывесили баннер «Нет полит увольнениям!» в здании университета на Покровском бульваре в Москве. Об этом сообщило студенческое издание DOXA.

Позже сотрудники университета сняли баннер.

О решении не продлевать контракты с некоторыми сотрудниками впервые рассказал бывший преподаватель Школы философии ВШЭ Виктор Горбатов. В июле он сообщил о планах руководства вуза сократить 22 ставки преподавателей на факультете гуманитарных наук.

По его словам, часть преподавателей включили в список «неблагонадежных» оппозиционно настроенных сотрудников.

В начале августе стало известно, что ВШЭ прекратила сотрудничество с Виктором Горбатовым, Эллой Панеях, Кириллом Мартыновым, Ильей Гурьяновым, Дмитрием Турко и Татьяной Левиной. Официальные причины всех увольнений — реорганизация вуза.

Позже бывшие преподаватели ВШЭ рассказали об основании новой независимой образовательной площадки – «Свободного университета», который начал работу 1 сентября.