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Студенты и преподаватели ГИТИСа обратились к Мединскому из-за объединения двух факультетов

Новости
04:03, 22 декабря
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Более ста студентов, выпускников и преподавателей Российского института театрального искусства (ГИТИС) направили министру культуры Владимиру Мединскому, председателю Союза театральных деятелей Александру Калягину и ректору института Григорию Заславскому письмо с просьбой разъяснить ситуацию вокруг объединения двух факультетов вуза. Об этом сообщает ТАСС, ознакомившийся с копией письма.

Ранее стало известно, что Ученый совет вуза принял решение объединить продюсерский и театроведческий факультеты. Заславский в комментарии ТАСС объяснил объединение тем, что театральным критикам в современных условиях необходимы знания в сфере продюсерского дела.

Авторы письма отмечают, что студенты и педагоги узнали о предстоящем слиянии из новостей, а на ученом совете, который принял соответствующее решение, не было заведующих кафедрами и главных преподавателей обоих факультетов. При этом декан театроведческого факультета Наталья Пивоварова в это время находилась на больничном после аварии.

По мнению подписавшихся, «слияние двух разнонаправленных факультетов — решение категорически неразумное», потому что «продюсерский факультет готовит организаторов и управленцев, театроведческий — ученых».

Авторы письма просят ректора предоставить публичные объяснения, а также заново созвать ученый совет в полном составе и открыто обсудить проект объединения факультетов.

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