Рособрнадзор запретил пяти вузам принимать студентов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретил прием в пять вузов, сообщается на сайте ведомства.

За неисполнения предписаний Рособрнадзора право принимать к себе студентов были лишены: Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации, архангельский Институт управления, Педагогический институт Калининградской области, Санкт-Петербургский медико-социальный институт и Восточный институт в Санкт-Петербурге.

Рособрнадзор также лишил государственной аккредитации филиал Института международного права и экономики имени А.С.Грибоедова в Калуге. А Курская академия государственной и муниципальной службы лишилась аккредитации на свои образовательные программы «Информационная безопасность» и «Юриспруденция». Аккредитации Рособрнадзор отозвал из-за образовательной деятельности учреждений, несоответствующей предписаниям ведомства.