Строительство «Северного потока-2» полностью завершилось

Строительство газопровода «Северный поток-2» полностью завершено, заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер. Об этом сообщается в твиттере компании.

6 сентября строители завершили сварку последней трубы второй нитки. Последним этапом строительства оставалось соединение секции газопровода, идущей от берега Германии, с датской секцией.

Позже Bloomberg сообщил, что «Газпром» планирует начать поставки газа в Германию по первой нитке «Северного потока-2» уже с 1 октября. Миллер говорил, что первые поставки могут начаться до конца этого года.

2 сентября вице-премьер России Александр Новак сообщил, что компания «Роснефть» попросила правительство разрешить ей поставки газа в Европу по «Северному потоку-2». По данным «Коммерсанта», глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил разрешить экспорт 10 миллиардов кубометров газа через соглашение с «Газпромом». Сейчас у «Газпрома» монополия на экспорт газа в Европу.

В июле США и Германия достигли соглашения, которое позволило достроить «Северный поток-2» без введения дополнительных санкций. Договор предусматривает, что Германия поддержит попытки США добиться продления на десять лет контракта о транзите газа между Россией и Украиной, срок действия которого истекает в 2024 году.

До этого администрация президента США Джо Байдена отказалась вводить санкции против оператора «Северного потока-2» Nord Stream AG и ее управляющего директора Маттиаса Варнига. Однако из-за введенных ранее ограничений от участия в проекте отказались более 20 компаний.

Фото на превью: Axel Schmidt/Nord Stream 2/ТАСС