В Ленинградской области местный житель открыл стрельбу по сотрудникам «Ленэнерго»
Житель одного из поселков Ленинградской области открыл стрельбу по специалистам «Ленэнерго», которые проводили работы по замене оборудования. Об этом сообщается на сайте компании.
Инцидент произошел в поселке Вартемяги Всеволожского района. На Старой Графской дороге специалисты компании проводили монтаж нового трансформатора.
Однако во время работ один из местных жителей стал угрожать сотрудникам «Ленэнерго» и потребовал от них прекратить монтажные работы. После этого он достал ружье и открыл стрельбу.
В сообщении компании отмечается, что местный житель произвел более 30 выстрелов из ружья в энергетиков. В результате нападения никто не пострадал. «Однако причинен серьезный ущерб оборудованию компании — разбиты изоляторы на линии электропередачи и стекла в автомобиле, поврежден кузов», — сообщается на сайте «Ленэнерго».
Сотрудники компании передали всю информацию о происшествии в 88-й отдел полиции управления МВД по Всеволожскому району.