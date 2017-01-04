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Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле
Неизвестные люди обстреляли ресторан быстрого питания в районе Фатих в Стамбуле, сообщает Hurriyet.
⭕️ #FLASH ➡️ #Turquie 🇹🇷 Une nouvelle fusillade a éclaté aujourd'hui à #Istanbul, dans un restaurant du quartier de #Fatih. 3 blessés pic.twitter.com/O6bQrAUszT— DirectActus (@DirectActus) 4 января 2017 г.
Двое мужчин подъехали к ресторану на автомобиле и открыли огонь по заведению. Нападающие вскоре скрылись.
По данным телеканала CNN Turk, два человека пострадали в результате нападения. Один из них получил тяжелые огнестрельные ранения.
Телеканал Al Arabia сообщает, что атака на ресторан не связана с террорисмом.
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