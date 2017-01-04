Неизвестные обстреляли ресторан в Стамбуле

Неизвестные люди обстреляли ресторан быстрого питания в районе Фатих в Стамбуле, сообщает Hurriyet.

Двое мужчин подъехали к ресторану на автомобиле и открыли огонь по заведению. Нападающие вскоре скрылись.

По данным телеканала CNN Turk, два человека пострадали в результате нападения. Один из них получил тяжелые огнестрельные ранения.

Телеканал Al Arabia сообщает, что атака на ресторан не связана с террорисмом.