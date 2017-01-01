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В ночном клубе в Стамбуле произошла стрельба
Двое неизвестных открыли стрельбу в ночном клубе в Стамбуле. По предварительным данным, двое человек погибли, сообщает телеканал NTV.
Кроме того, около 20-30 человек получили ранения.
Сообщается, что двое неизвестных в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили стрельбу.
Один из нападавших все еще находится в здании, которое окружено полицией, передает Reuters. Полицейский спецназ готовится к штурму ночного клуба.
Ortaköy'de gece kulübüne silahlı saldırı https://t.co/e8tIZntZXQ pic.twitter.com/3Be8ToHpsC— NTV (@ntv) 31 декабря 2016 г.
По другой информации, нападавший был один. В клубе, где открыли стрельбу, находились 700-800 человек.
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