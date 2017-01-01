В ночном клубе в Стамбуле произошла стрельба

Двое неизвестных открыли стрельбу в ночном клубе в Стамбуле. По предварительным данным, двое человек погибли, сообщает телеканал NTV.

Кроме того, около 20-30 человек получили ранения.

Сообщается, что двое неизвестных в костюмах Санта-Клаусов вошли в ночной клуб Reina в стамбульском районе Бешикташ и устроили стрельбу.

Один из нападавших все еще находится в здании, которое окружено полицией, передает Reuters. Полицейский спецназ готовится к штурму ночного клуба.

По другой информации, нападавший был один. В клубе, где открыли стрельбу, находились 700-800 человек.