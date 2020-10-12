Страны ЕС договорились ввести санкции против Лукашенко, если ситуация в Беларуси не улучшится

Страны Евросоюза договорились ввести санкции против Александра Лукашенко, если ситуация в Беларуси не улучшится. Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета Европы.

В сообщении также говорится, что Евросоюз сократит двустороннее сотрудничество с белорусскими властями и увеличит свою поддержку белорусского народа и гражданского общества. В частности, ЕС предоставил дополнительные финансовые ресурсы пострадавшим от полицейского насилия, независимым СМИ и организациям, представляющим гражданское общество.

Евросоюз призвал белорусские власти пойти на диалог с оппозицией и подчеркнул, что поддержит мирный демократический транзит власти.

Ранее Евросоюз согласовал введение санкций против 40 белорусских чиновников, причастных к фальсификации президентских выборов. Александра Лукашенко в этом списке не было. По словам собеседника ТАСС, при принятии решения о санкциях против него ЕС принял во внимание в том числе тайную инаугурацию Лукашенко, которую он провел 23 сентября.

Фото на превью: Naviny.by