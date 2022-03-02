Сторонники Навального обнаружили виллу тезки сына Матвиенко в Италии

Команда Навального опубликовала расследование, в котором утверждается, что сын главы Совета Федерации Валентины Матвиенко Сергей может пользоваться виллой на берегу Адриатического моря в Италии.

Формально виллой владеет итальянский фонд Dominanta, собственники которого не раскрываются. При этом соратники Навального обнаружили перед входом на территорию усадьбы, которая сейчас ремонтируется, табличку, в которой заказчиком работ указан Сергей Матвиенко — тезка сына Валентины Матвиенко.

Авторы расследования также показали фотографии из инстаграма жены Сергея Матвиенко Юлии, на которых видны такие же элементы обустройства, какие есть на вилле. В том числе на фотографиях видны бассейн, вид на море, идентичные имеющимся на вилле лестницы «с характерными перилами» и горшки для растений.

Соратники Навального сообщают, что находящаяся рядом, но дальше от моря, вилла с участком меньшего размера продается за 3,6 миллиона евро. Усадьбу, которая приписывается Матвиенко, они оценили в 10 миллионов евро.

Авторы расследования отмечают, что Валентина Матвиенко — глава Совета Федерации, который одобрил использование российских войск на территории другого государства, и член Совета безопасности, после совещания с которым Владимир Путин сообщил о признании независимости самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

Фото на превью: команда Навального