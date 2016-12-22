Получивший российское гражданство голливудский актер Стивен Сигал стал соучредителем компании «Русские ярмарки», сообщает РБК со ссылкой на системы данных СПАРК. Дождь также обнаружил эти данные в базе СПАРК.

ООО «Русские ярмарки» была зарегистрирована в ноябре 2016 года. Актеру в ней принадлежит 20%. Еще 80% контролирует председатель совета иудейской организации «Федерация общин горских евреев России» Акиф Гилалов. Компания «Русские ярмарки» занимается розничной торговлей пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах.

Представитель Стивена Сигала сообщил, что цель создания компании — «возрождение и развитие на территории современной России ярмарочной торговли в различных ее проявлениях».

Компания планирует создать «промышленные и сельскохозяйственные ярмарки» в 85 регионах. Планируется строительство торгово-ярморочных площадок общей площадью около четырех миллионов квадратных метров. Концепция заключается в «традиционном русском стиле», пояснил представитель актера. Объем инвестиций в этот проект составит около 2,5 миллиарда долларов.

25 ноября президент России Владимир Путин вручил паспорт гражданина России актеру Стивену Сигалу. По мнению Путина, российское гражданство облегчит Сигалу реализацию его творческих планов и общение с российскими друзьями. Путин подписал указ о приеме Сигала в российское гражданство 3 ноября.