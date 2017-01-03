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Полиция Турции рассказала о личности исполнителя теракта в Стамбуле
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Полиция Турции рассказала о личности исполнителя теракта в Стамбуле

Новости
14:59, 3 января
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Мужчина, совершивший теракт в ночном клубе в Стамбуле, может быть выходцем из Киргизии, Узбекистана или восточных районов Китая. Ему около 25 лет. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Dogan.

По информации испанского агентства EFE, исполнителем теракта может быть 28-летний Иакхе Машрапов. Паспорт этого человека, как утверждает EFE, показали в эфире турецкого телеканала TRT World. Официально личность террориста не подтверждалась.

Как сообщает «Интерфакс», государственный комитет национальной безопасности Киргизии направил властям Турции официальный запрос для подтверждения информации о том, что гражданин республики может быть причастен к теракту в Стамбуле.

Исполнителю теракта удалось скрыться после того, как он устроил стрельбу в ночном клубе. В настоящее время он по-прежнему находится на свободе. По информации TRT World, полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к теракту. По всему городу проходят полицейские рейды. Помимо этого, в эфире телеканала было показано видео, на котором предполагаемый террорист идет по улицам Стамбула и снимает себя на камеру.

Нападение на популярный ночной клуб в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по толпе из автомата. В результате погибли 39 человек, почти 70 получили ранения. Среди жертв теракта была одна россиянка. Посольство России в Турции подтвердило ее гибель.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».

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